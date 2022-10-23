狡計偷車改裝噴色避耳目　竊賊涉驅3失車偷呃手機明提堂

今年9月開始，旺角警區情報組留意到區內偷車案有上升趨勢，當中大部分失車均為停泊在路邊的電單車和私家車，案發時分則大多屬深夜杳無人煙之時，而警員亦關注其中有新的犯案手法，賊人會向停車場的職員冒認車主，騙得對方信任後，取得車匙駕走車輛。除此之外，賊人亦針對車房門外停泊、插有車匙兼無妥善鎖好的車輛下手，透過佯裝為車主的朋友取車而去，或趁職員不為意時偷車。

警方分析大量閉路電視片段後，鎖定一名目標人物，懷疑有人四出偷車，再駛往不同地區干犯盜竊案。經詳細部署後，旺角警區刑事部前日(21日)於黃大仙採取行動，拘捕一名姓曾(32歲)無業漢。根據調查，疑犯懷疑在本月17日起犯上一連串罪行，在未獲車主授權下，3日內擅取一輛的士和兩輛房車，而該些車輛在被盜時仍插有車匙，相信因此被賊人看中，把握時機落手，繼而利用車輛到油麻地、佐敦及旺角一帶進行盜竊活動，包括將車輛停泊在商店外，暗中摸走店內擺放的手機後，再攜失物駕車逃走；賊人亦會在網上假扮購買手機，相約賣方到街頭交收，期間要求對方將貨物遞入車內供其檢查，待接過手機便踩油飆逃。

為掩人耳目，賊人會為車輛進行改裝，而他亦曾在深水埗區尋獲一輛與失車同款的車輛，偷走其行車證及車牌等財物，再置換到失車之上，加上為車身噴油改色等手法，企圖瞞天過海。疑犯涉及3宗「未獲授權而取用運輸工具」、3宗「車內盜竊」、3宗「盜竊」、1宗「停牌期間駕駛」及1宗「駕駛時沒有第三者保險」，所捲走的失物總值約13.3萬港元。警方在行動中成功起回3輛失車，經檢查後，確認其中兩輛蒙受財物損失。被捕人士已被落案起訴相關罪名，明日(24日)上午於西九龍裁判法院提堂，案件正交由旺角警區重案組調查，不排除有更多人被捕。