促政府應構建社區醫療網絡　議員倡設基層醫療KPI

最新一份《施政報告》提出成立「基層醫療健康管理局」，希望加強基層醫療的發展。葵青地區康健中心今（23日）舉辦研討會，就香港發展基層醫療網絡、採購私營醫療服務作出討論，有醫療衞生界議員林哲玄直指政府應設立基層醫療績效指標(KPI)，又批評政府避開香港牙科服務的問題，又指自願性醫保計劃存在的問題。

康健中心營運機構主席周奕希表示，香港講基層醫療就像「尋找他鄉的故事」。有學者指香港市民習慣去公立醫院，因有「一條龍」服務，而且價錢便宜，因此要解決基層醫療問題，林哲玄則指可以建構社區醫療網絡及更好的基層醫療體系，如可設立一個統籌的地方，在醫院有辦公室，同時可以幫忙照顧社區，市民在網上也可以看到周遭的醫生、藥劑師等，醫生也可利用網絡系統作紀錄，林認為地區康健中心可以做統籌工作，而政府需在背後拉好一條線，方便中心與醫院對接。林續指政府一直忽略市民牙科問題，他稱小學生有牙科保健，長者有醫療券，但中青年人的牙科問題一直被忽略，他認為政府可以透過採購私家牙科醫生服務，再進一步擴大公營牙科服務。

林亦指政府應該設立基層醫療kpi，如糖尿病人的腎衰竭比例、一年有幾多百分比的市民登記家庭醫生、降低專科新症門診比例等。針對自願性醫保計劃，他指政府近年來不斷增加醫療開支，目前醫療佔整體開支的百分之21，今年公營醫療開支甚至超過了香港的薪俸稅，但香港勞動人口一直減少，目前唯一紓緩公營醫療服務的自願醫保計劃也有不足，如標準單並不足以覆蓋私立醫院的手術費用，因此購買標準單的市民只能繼續看公營醫院，導致計劃與設計原意背道而馳。