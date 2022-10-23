男子非法闖入日關西機場　本港航班延誤旅行團滯留當地

港府上月26日宣布放寬入境檢疫措施至「0+3」後，大批港人立即安排旅程外遊，其中日本更是熱門地點之一。不過，日本關西國際機場今午(23日)出現保安系統故障，所有航班要即時暫停升降。有本地旅行社在社交平台轉發當地機場情況的圖片，可見有大批旅客滯留。據悉，事緣有無護照男子非法闖入離境大堂，而被機場警方拘捕，導致大堂關燈、過千乘客須返回離境大堂等候及重新安檢。

本港旅行社縱橫遊今日在Facebook專頁兩度發文，指獲導遊同事於關西機場回報出現上述情況。從圖片可見，機場離境閘口大排長龍，逾百名旅客在現場等待，未知何時可以登機。貼文又提醒當日計劃回港的旅客，記得預留多一點時間到機場。有消息指，一名無護照的日本男子下午4時許，非法闖入機場禁區範圍並越過海關，逃至某回港航班登機閘口外，惟最終被警方發現及拘捕，另據悉有數名同黨，大批警員在現場調查，未完成離境手續的旅客在離境大堂外滯留，多個航班因此一度延誤。

東網記者下午致電縱橫遊執行董事袁振寧，後者表示公司有兩個旅行團滯留當地，涉及大約50名旅客，原本下午5時50分乘搭國泰CX507航班回港，但據知旅客至今仍未完成登機，他預料航班會延誤1至3小時。袁又指，最近有自由行客人因忘我購物，加上關西機場出現出境人數多，未能趕及航班、需要改簽機票，提醒港人回程須預留時間辦理登機。