84%受訪港人考慮往大灣區工作　組織倡政府多宣傳

近年港府極力鼓勵港人到大灣區發展，有組織早前進行了「大灣區青年學業/就業/創業/置業方向」問卷調查，旨在了解大灣區城市青年人對四業(學業、就業、創業及置業)發展機會的看法、對自身城市的評價，以及未來動向。調查結果今日(23日)發布，當中顯示84%受訪者會考慮或可能會考慮在大灣區其他地方工作，較會考慮或可能會考慮到該處升學的人多；有53%人認為就業前景是最吸引因素。組織建議政府及有關團體做好宣傳，讓更多青年人知道大灣區的潛力和吸引力。

大灣區青年發展促進會於今年8月16日至10月15日進行上述調查，向18至40歲的受訪者收集了1,077份問卷。學業方面，81%受訪者會或可能會考慮在大灣區其他地方升學，其中40%人認為就業機會是最吸引因素。事業方面，有84%港人會或可能會考慮在大灣區其他地方工作，當中60%認為最吸引的因素是前景。創業方面，94%受訪者會或可能考慮在大灣區其他地方創業，其中51%人認為最吸引因素是人脈。置業方面，96%受訪者會或可能會考慮在大灣區其他地方置業，當中有48%受訪者認為樓市升值潛力是最吸引因素。

調查結果發現，大部分青年人對大灣區其他城市的認知未必很深，辦學機構及政府應該舉辦更多的實習、遊學團或參觀活動，以幫助青年人更深入了解大灣區的就業機會及教學質素。業界市場及政府需多加支援及聯繫，幫助青年人了解大灣區就業前景。創業方面，業界需協助政府多推廣基金資助青年人創業及發展品牌。置業方面，企業及公司需多加宣傳樓市升值潛力及居住環境。