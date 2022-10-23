過半「綠在區區」將完約　環保署增續約要求谷回收量

環保署至今在全港共設43間社區回收設施「綠在區區」，收集廢紙、金屬、塑膠及玻璃容器等可回收物，由開業至今年6月，各區回收點累計收集共約3.3萬公噸回收物，而當中27間「回收環保站」(大站)及「回收便利點」(地區地舖)即將約滿，現正進行招標。環保署今日(23日)表示，新合約會將指定回收物塑膠及其他回收物料的目標回收總量調升25%至5.25倍不等，其他物料則大幅調升逾10倍。

環保署表示，首批22間「回收便利點」的合約將於本月底屆滿，正招標承辦商維持服務，但由於新冠肺炎疫情關係，署方須優先處理抗疫工作，故評審仍在進行。而該署已於今年8月通知營辦團體將現有合約延長6個月，確保社區回收服務可繼續營運。該署提到，便利點的新合約目標回收量會由現時每月4至20公噸，上調到25至35公噸，每間目標回收量按不同地區及過往回收量等因素而制訂。另外「回收環保站」有5間於今年陸續約滿，新合約的目標回收量會由現時10至40公噸，上調到25至50公噸。

有合約期將滿的回收便利點負責人向《東網》表示，由於其過往的回收量長年達標，又能滿足環保署要求，已獲通知能續約，而目標回收量升「不少」，但仍有信心能滿足。對於有指回收點愈開愈多，會否擔心「搶資源、搶回收物」的況，他說回收點量「未去到梗有一間喺左近」，而各回收點均有溝通，協調到屋苑所到的範圍，不擔心未能達回收量目標，又說新點能開拓更多屋苑、市民參與回收。

另有回收便利點向傳媒表示，紙包飲品盒回收量因「喵坊」不獲科學園續租事件而上升10至20%，又指將紙包盒納入「綠綠賞積分計劃」，參與回收便可獲回贈，相信回收量會顯著上升。環保署則指，由於紙包飲品盒仍未有相對穩定的下游出路，因此尚未被納入積分計劃內，會因應實際情況檢視安排。