政Whats噏：幫咗唔少人「起機」　方國珊慨嘆有人𡁻完鬆

政壇人事離合，本屬尋常之事，惟當處理不慎，是非即接踵而來。西貢區議員兼任智庫組織專業動力召集人嘅方國珊（哪吒），似乎就陷入呢種漩渦。事緣哪吒日前喺社交平台貼文，感嘆栽培完人之後，「𡁻完鬆」，的確唏噓。咦！係咪意有所指？但佢既冇開名，又冇講邊件事，究竟係話邊個呢？

仲記得行政會議召集人葉劉淑儀曾經話好多年輕人搵佢，「好多當我是跑道」作為升遷嘅機會。哪吒喺貼文話專業動力作為一個智庫，影響力雖然無傳統大黨咁大，但專業動力過去都幫咗唔少年輕人「起機」。佢形容大政黨就好似國際機場嘅規模，好多航班升降，飛得又快又隱，而佢就係一個小鎮、小鄉嘅的機場，規模雖小，但都起到機！跟住又寫「栽培完人後，『𡁻完鬆』，的確唏噓。中國經常強調『不干涉別國內政』。我也希望互相尊重。」究竟發生乜嘢事呢？

話時話，哪吒曾5度出選立法會但落敗，舊年又因「家庭理由」棄選，改為推薦「徒弟」林素蔚出戰新界東南直選，林最終當選。有個「徒弟」入咗立會，應該有利專業動力拓展地區服務，但政圈耳言，話林素蔚入咗立法會後，曾盛傳佢同專業動力嘅關係有啲疏離。之不過，呢排都好少再喺社交平台見到佢哋一齊做地區服務，但日前佢哋都有出席香港新方向嘅3周年茶會，喺大合照中，見到佢哋坐到好遠。再講，哪吒嘅前助理、同為西貢區議員嘅張美雄，聯同西貢區議會議員張展鵬及前議員陳繼偉退出專業動力，仲另起爐灶成立智庫組織「民生圓桌」。

究竟「𡁻完鬆」講緊邊啲人？哪吒回覆時話冇指任何人。咁係咪同林素蔚關係有變？佢就話林依家喺立法會列出所屬嘅政治團體係寫住專業動力嘅，再問係咪同張美雄等人退出有關？佢亦都係嗰句唔會指任何人，仲話依家專業動力都要搶人才，事關政府會發展將軍澳137區，所以佢哋就需要更多唔同專業嘅人才，又話佢哋嘅大門係長開嘅。