躁漢大鬧尖沙咀　黑車遭殃連受腿　怒火起因無頭緒

格鬥系列遊戲「街頭霸王」其中一關需要在限時內打爛一輛車，本港街頭竟然出現上述內容的真實一幕！網上今日(23日)晚上流傳多段影片，只見一名身穿黑色外套、下身配迷彩短褲的男子，不斷踐踏一輛黑色私家車，連續高抬腿連踩車頂，更踩凹車頭冚，期間甚至施展「泰山壓頂」及「蹬腿」洩憤，並伴隨着粗口及巨響，其行徑及發出的聲響引來不少途人側目，而貼文僅附上地點為尖沙咀加連威老道16號，至於確實事發時間及因由則未可知。

只見影片中男子站在一輛黑色私家車車頂不斷抬起腳施展「百裂腿」，其後再小心踱步移向車頭位置，並分別抬起左右腳向車頭冚連踩7腿，最後更雙腳跳起以一記「泰山壓頂」作結，期間該私家車疑似有碎片飛出，而該男子沒有佩戴口罩，更大聲爆粗地自言自語「扮富貴？」另一段影片則交代該男子其後脫去外套，懷疑仍未洩憤並向黑色私家車左邊車身施展一招「蹬腿」，才轉身進入旁邊一間餐廳。

上述片段引來不少網友猜度片中男子的動機，並指出其行為屬刑事毀壞，亦有人稱該私家車可能為該名男子所屬，「踩自己架車啫」；亦有人笑言「試緊避震啫」，甚至有人貼出「街頭霸王」角色暴打車輛的圖片，與影片內容相映成趣。