17年前假結婚取居留權　表兄妹同被捕

一名內地男子聲稱因超齡無法在澳門居留，遂於17年前與身為澳門居民的表妹假結婚，並成功取得澳門身份證，惟去年遭匿名舉報揭發案件。澳門司警今日(23日)表示，早前接獲匿名舉報指該兩名表兄妹涉嫌假結婚，經調查後警方於上周二(18日)分別在二人住所將其拘捕，他們均承認犯案，被控涉嫌觸犯「為取得許可而虛假作出並主張某些法律行為」，被送交檢察院處理。

涉案男子姓梁，39歲，原為內地居民，報稱裝修工人，現已取得澳門身份證，他供稱自己為內地超齡子女，無法前往澳門居留，於是提出與表妹假結婚，期間無提及報酬；至於其36歲張姓表妹為澳門居民，報稱文員。

案情指，澳門警方於去年11月中旬接獲匿名舉報，指案中男子與表妹假結婚。經調查發現二人於2005年在內地結婚，該男子其後於2010年獲非永久澳門身份證後，翌年8月離婚，其表妹隨後再與另一男子結婚。惟澳門警方根據出入境資料發現，涉案男女婚後僅有3次共同出入境紀錄，期間二人從無合照，而案中女子與新任丈夫婚後卻有1,425次出入境紀錄，並有大量合照及親密照，遂展開拘捕行動。案件有待跟進。