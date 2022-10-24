環團推出絕膠計劃　鼓勵市民外賣走塑

為鼓勵市民從源頭減廢，減少使用即棄塑膠，綠領行動推出「全民絕膠@元朗」計劃，包括假日在食肆「掃街」熱點擺放可重用餐具供市民借用；外賣自備餐盒兼「走塑」可減4港元，以及持長者咭長者購買指定套餐，可獲10港元優惠等。該環保團體表示，參與市民呈上升趨勢，希望獲更多資助擴展服務至其他地區；又指膠袋徵費提高至1港元作用不大，政府應全面禁用即棄塑膠製品，才能實現源頭減廢的目標。

此計劃獲香港交易所社區項目資助，計劃包括假日可重用餐具借用服務，在區內熱門食肆「掃街」位置擺放借用點，借用餐具的市民光顧又新街部分食肆，可獲1港元減免。有借用餐具的食客批評，本港的環保政策落後、成效低，未能對症下藥。計劃還包括「買外賣帶盒減4港元」，共30間區內食肆參與，市民外賣時自備餐盒、餐具及杯，並拒絕使用飲管、膠袋及即棄餐具，便可獲4港元優惠，至今有約3,000人次參與。其中一間參與計劃、專售外賣飯盒的店主李先生稱，最初的一個月約有150人參加，到今個月已有240人參加，他認為養成環保的良好習慣要從小做起，建議當局加強教育。

有飯店則推出「長者咭優惠」計劃，65歲以上長者在周一至六下午2時至5時，自備餐盒購買指定套餐，可有10港元優惠，即原價24港元的套餐只需14港元。提供優惠服務的飯店負責人盧先生稱，計劃開始後平均一天有45至60名長者自備餐盒，最多可達70人。他希望藉着計劃幫助基層兼支持環保，又指香港推動環保，落後鄰近國家及地區。