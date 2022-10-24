風濕不限年齡　加深認知及早求醫

風濕病泛指影響骨骼、關節及其周圍軟組織的疾病。退化性關節炎又稱關節炎(生骨刺)，由關節軟骨損傷所造成，通常在45歲以後發病，每3個60歲以上人士就有一人會出現症狀。為提升大眾對風濕病的關注，香港風濕病基金會適逢國際風濕病日，舉行「重見‧重連2022風濕同樂日暨香港風濕病基金會20周年閉幕典禮」，透過活動加深大眾對風濕病的認知，以及早識別症狀並求醫。

風濕病基金會教育委員會主席、風濕病科專科醫生馬繼耀解釋，由於關節互相摩擦導致形狀與排列改變，骨骼末端增厚，軟骨及骨骼碎片散落在關節腔內造成疼痛、發炎及僵硬。病發位置常見於肩膀、脊椎、手肘、髖關節、手腕及手指、膝蓋及腳踝及腳趾。一旦患者的運動量增加，會令病情加劇，休息即可緩解，受影響關節以疼痛和壓痛為主，偶爾會伴發關節周圍軟組織腫脹，活動時關節有摩擦而產生的雜音，嚴重者發生關節變形。

馬繼耀表示，關節炎會影響所有的年齡層，並非單純是老化過程的正常現象；而且可以採取許多步驟來解除關節炎的疼痛與發炎。他提醒，患退化性關節炎人士在日常生活中，應注意會對增加關節負擔的動作或活動，如彎腰、爬樓梯、爬山、提重物、走遠路等，則應盡量避免。所有活動都以不會令到局部關節更為疼痛為取捨原則。另外，平日盡量避免關節溫度過低，在適當時候可自行對關節作治療，例如用攝氏45度左右的溫熱水浸敷患處等，都可以紓緩患處的痛楚及僵硬程度。