製線上郊遊地圖　環團介紹大嶼路線景色　古今照片作對比

不少港人趁秋高風爽到郊外遊山玩水，而於享受優美風景時未必認識該處的舊貌與轉變。環保團體綠惜地球趁「香港山徑日」將至，製作「行大嶼，惜大嶼」線上故事地圖，蒐集8條大嶼山行山熱門郊遊路線、沿山徑上的自然生態及歷史故事，包括珍貴的歷史照片，讓大家邊行山邊深度認識大嶼山的自然環境。

該8條郊遊路線包括東涌至大澳、愉景灣至梅窩、貝澳濕地、昂坪至石門甲村、石壁至大澳、伯公坳至南山等，亦已列長路線長度、所需時間，以及適合的人士，親子遊可選到貝澳濕地接觸大自然，行山經驗豐富的人則可選由石壁前往大澳，路程需時6.5小時，沿途亦介紹路途景色等。綠惜地球亦於昂坪市集設攤佔展現景點照片，宣揚「無痕山林」的郊遊態度

而故事地圖同樣收納了香港大學圖書館借出的歷史照片，以及一批由綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙的爸爸借出、50年前遊大嶼山的照片，並與實地拍攝的新照片作對比。例如連結東涌至昂坪的「法門古道」東面出入口的「東山法門」牌坊。據《大嶼山誌》所記載，以前牌坊的另一面刻有「鳶飛魚躍」四字，及對聯「到此已為無俗慮，上來自覺有天然。」，均為明慧法師所書，現時橫匾已換上「東山法門」四字及對聯「到這裡一塵不染，行將去普利群生。」