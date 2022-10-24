東方日報A2：開創歷史　習近平連任總書記及軍委主席

中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議昨天在北京市舉行，習近平第二度連任中央總書記，正式展開第三個任期，並與李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希當選中央政治局常委，習近平亦再次連任中央軍事委員會主席。7名常委當中，李強、蔡奇、丁薛祥、李希首次「入常」。

一中全會選出中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記，並根據中央政治局常務委員會的提名，通過中央書記處成員，以及決定中央軍事委員會正副主席與委員。今屆中央政治局常務委員會委員人數與上屆同為7人，除了習近平外，趙樂際、王滬寧也是上屆中央政治局常務委員會委員。此外，蔡奇當選為中央書記處書記，李希當選為中央紀律檢查委員會書記。

今屆中央政治局委員有24人，上屆是25人。今屆成員中有13張新面孔，分別是馬興瑞、王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李干杰、李書磊、何衞東、何立峰、張國清、陳文清、陳吉寧、袁家軍；其餘11人是上屆委員，分別是丁薛祥、習近平、王滬寧、李希、李強、李鴻忠、張又俠、陳敏爾、趙樂際、黃坤明、蔡奇。國務院副總理胡春華今屆當選中央委員，但未能夠留任中央政治局委員。

第二十屆中央委員會有205名委員及171名候補委員，昨天出席全會的有中央委員203人、候補中央委員168人。第二十屆中央紀律檢查委員會亦舉行第一次全體會議，133名委員當中有132人列席。

昨天中午約12時，習近平率領新一屆中央政治局常委，在人民大會堂與大批中外記者見面，宣布一中全會選舉產生新一屆中央領導機構，並介紹中央政治局其餘常委。他表示，中國如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標，現時正向第二個百年奮鬥目標進軍；面對新征程上的新挑戰新考驗，「我們必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎，馳而不息推進全面從嚴治黨」。

習近平指道阻且長，行則將至，「我們要始終與人民風雨同舟、與人民心心相印，想人民之所想，行人民之所囑」，不斷把人民對美好生活的嚮往變為現實，要始終堅持一切為了人民、一切依靠人民，要依靠人民創造新的歷史偉業。

此外，習近平強調「中國發展離不開世界，世界發展也需要中國」，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變，開放的大門只會愈來愈大，中國將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展。他表示，當今世界面臨前所未有的挑戰，中國主張人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定，中方將與各國人民一道持續推動構建人類命運共同體。

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