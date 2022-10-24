近半狗主憂愛犬散步接觸細菌及毒餌　團體倡建人寵共融城市

嗅聞能夠建立起毛孩積極樂觀的想法，對牠們身心都有好處。

【本報訊】散步是「毛孩」生活重要環節之一，既消耗其精力，又能紓壓放鬆。有非牟利機構早前調查發現，近7成半狗主每天帶狗出外放風至少一次，惟近半受訪主人擔憂，本港居住環境複雜，放風恐危害寵物健康。

是次調查由「動物英雄聯盟」於今年8至9月網上訪問489名寵主，主要方向是分析香港寵物主人對毛孩散步及嗅聞行為的方式及認知。結果發現，港人工作繁忙，惟48.9%受訪者每天帶愛犬出外散步兩次，25.5%人則每日帶狗散步1次，80%受訪者指每次散步時間約15至60分鐘；惟約10.3%受訪者指每周帶狗散步一次，其主因是主人無時間，或者毛孩外出顯得驚慌。

調查同時發現，48.6%受訪者留意狗狗四圍嗅聞時，會想盡快帶走狗狗，原因是害怕環境污漕有細菌、擔心有其牠狗狗大小二便有菌、擔心路上有毒餌或老鼠藥餌、屋苑平台草地間中會有殺蟲藥，危害寵物安全。

該機構創辦人林顥伊表示，毛孩散步時藉著嗅聞了解周邊事情，而最新研究更指，多讓狗狗去散步嗅聞，能建立起牠們積極樂觀的想法，對其身心都有好處。她期望是次調查能有助提高大眾對毛孩的接納及包容，共建人寵共融城市。