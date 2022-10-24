60萬住戶參與慳電任務　4小時減逾110噸碳排放

為減低碳排放，中華電力於2018年起為客戶安裝智能電錶，截至今年9月底，已為過半客戶安裝逾163萬個智能電錶，將於2025年為所有客戶完成安裝。同時，中電在今年7月12日及25日的用電高峰時期，晚上6時半至8時半兩度進行了「慳電任務」獎賞計劃，邀請了共60萬個智能電錶住戶參與，有7成客戶成功慳電，節省約30萬度電，減少逾110噸碳排放量。

智能電錶可以及時反映住戶4小時前的用電量，讓住戶可以及時改變用電習慣，而住戶在「慳電任務」獎賞計劃中每節省一度電，便可以獲200積分，換取禮券。中華電力客戶成功及銷售總監盧志華表示，計劃讓住戶試驗不同的省電方法，並應用在日常生活中。用戶葉先生在任務期間成功節省6度電，相等於一匹冷氣機6小時用電量，他認為計劃有助提高省電意識，例如房間沒有人時要關燈，以及一個人在家時只開匹數較低的冷氣等。

中電亦引入了人工智能冷氣遙控，邀請500位客戶試用，配合應用程式收集及分析家居溫度和濕度等環境數據，以及用戶對冷熱舒適的反饋，以人工智能分析和演算，為住戶自動調校合適的冷氣溫度。計劃期間，使用人工智能冷氣遙控，會自動調至微暖模式，減少製冷，節省的電量較其他參與客戶多3成。