大埔大元邨現鼠蹤　成群奪祭祀水果　無視路人照開餐

本港鼠患嚴重，即使港府作出多重防治，但各區仍處處見鼠蹤。有大埔居民周日(23日)在社交平台分享影片，指在某屋邨發現多隻「米奇」開大餐，齊齊「享用」擺放在公園、路邊拜祭的水果，網民更驚訝指「(老鼠)大隻到成個蘋果都擔得走」。東網關注本港衞生，今早(24日)東網記者去到發現鼠蹤的位置大元邨泰樂樓側邊的花槽位置了解，現場不見有拜祭用的食品，但有拜祭痕迹，包括溪錢、燒衣用爐具及未點燃的香。有附近居民表示曾於花槽位置見到老鼠，直指「6至7吋咁大隻」，有時更5至6隻一齊出動。

涉事街坊在Facebook群組「大埔人大埔谷」分享老鼠聚餐的影片，更指現場猶如「老鼠樂園」一樣。從片段可見，屋邨現場擺放了不少香燭冥鏹，當中包括用來拜祭、「插香」用的蘋果、橙。期間有兩隻老鼠發現食物後從草叢中現身，合力將蘋果搬至近草叢處後大快朵頤，之後再有3至4隻同伴現身及一同開餐，就算拍片者逐步走近，牠們亦無動於衷，直至片中傳出疑似清潔工阻止拍攝的聲音，老鼠們才各自散去。

有其他網民看畢影片後，亦指事發地點位於大元邨，反映該地不時均有街坊拜祭，又形容老鼠們在此環境下「好食好住」。不過，事件亦引起區議員關注，留言回應指已聯絡管理處處理上述問題，後者亦回覆指已清理該位置及已落藥。