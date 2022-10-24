二十大報告強調　應對外部勢力涉台港挑釁

中國共產黨第二十次全國代表大會上周六（22日）閉幕，周日（23日）召開二十屆一中全會，新的領導班子與中外記者見面。中共中央周一（24日）早上舉行新聞發布會，介紹解讀黨的二十大報告。會上指報告總結10年來，中國貫徹總體國家安全觀，完善國家安全體系，有效應對外部勢力在台灣、香港、新疆、西藏、南海等方向的挑釁破壞，以堅定的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強。

中共中央政策研究室主任江金權表示，「兩個確立」是十八大以來最重要的政治成果；又指這期間中國全面推進中國特色大國外交，堅定維護國際公平正義，倡導踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑。

中央改革辦分管日常工作的副主任、國家發展改革委副主任穆虹稱，二十大報告把高質量發展明確作為首要任務，並就推動高質量發展作出部署，包括擴大內需戰略基點，建設現代化產業體系，增強產業鏈供應鏈的韌性和安全性，深度參與全球產業分工和合作，形成內外循環相互促進的新發展格局。報告又提到必須堅持人民為中心的發展思想，堅持開放、綠色、共享等理念，並推動人民共同富裕。

會上又談到報告有關全面依法治國、推進法治中國建設的內容，首次單獨把法治作專章論述，反映對此重視的程度。報告提出5個重點，包括遵循法治之綱，新時代法治建設總體要求；立好法治之規，完善以憲法為核心的法律體系；緊扣法治之重，紮實推依法行政；凸顯法治之要，嚴格公正司法；夯實法治之基，加快建設法治社會。

中央紀委國家監委宣傳部部長王建新表示，二十大報告再次警示全黨，作風問題、黨風問題，關係執政黨的生死存亡；他們實現反腐敗領導體制、組織機構、工作力量、責任體系和執紀執法貫通機制重塑。報告指出，反腐敗鬥爭一刻不能停，必須保持高壓態勢，防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人和代理人。