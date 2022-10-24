警偵破新界北偷車集團拘4男女　八鄉倉庫起回6報失電單車

警方根據統計，發現今年1至8月期間，新界北總區內共發生204宗偷車案件，其中約四分之一涉及電單車失竊，情況較去年同期有所上升。新界北總區刑事部展開情報調查，成功鎖定一個活躍區內的偷車集團，遂於上周六(22日)展開代號「神劍」執法行動，持法庭手令搜查八鄉七星崗一個約萬呎倉庫，以涉嫌「盜竊」、「行使虛假文書」、「藏有攻擊性武器」及「藏有仿製槍械」拘捕倉內2男2女(39至60歲)。

探員在倉庫內發現4輛電單車，經調查後相信分別於2020年3月至2022年7月在各區被報失，各車匙膽被撬、其中兩輛有掛上車牌，惟其中一組相信是假車牌。現場擺放大批維修工具，當中兩部剷車及3部升降工作台相信亦屬失物。此外，警員亦在倉外約200米一處草叢，再發現2部分別在深水埗及天水圍報失的電單車，經點算後相信上述失物總值約42萬港元。

警方經仔細搜查，在倉內及草叢亦檢獲一批用作偷車工具及大量武器，包括鐵通、斧頭、劍、木棍、牛肉刀、5支長氣槍及2支短氣槍，相信有人在上址經營偷車、改車及提供武器服務，供其他犯罪集團及黑幫使用。倉庫內2名姓鍾(39及49歲)男子、姓張(60歲)女子及一名持護照的39歲菲裔女子被捕扣查，他們疑有黑幫背景、部分人為情侶關係，均報稱無業，相信俱為集團骨幹成員，警方正跟進4人是否涉及其他罪案，不排除有更多人被捕。