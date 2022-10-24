沙田大涌橋路1死7傷意外　2肇事女司機承認危駕等罪11.8判刑

沙田大涌橋路去年中發生嚴重車禍，一輛奧迪私家車駛至沙田圍路及大涌橋路交界燈位時，疑受前方衝燈的瑪莎拉蒂私家車影響，緊隨衝燈後直撞向行駛中的小巴，導致小巴被撞飛翻側。小巴司機慘被拋飛，頭部夾在小巴及路面之間，終傷重死亡，小巴上6名乘客同告受傷，其中2人嚴重受傷，肇事奧迪女司機亦告受傷。該奧迪女司機與前方衝燈的瑪莎拉蒂女司機，事後同被捕。本宗區院案件的2名被告，今(24日)分別承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛等罪，案件押後至11月8日判刑，奧迪女司機須還押，而瑪莎拉蒂女司機則續准保釋待索閱社會服務令報告。

2名被告依次是駕駛奧迪（Audi）的被告池燕妮（33歲），及駕駛瑪莎拉蒂（Maserati）的被告王萍（30歲）。池承認危險駕駛引致他人死亡及身體嚴重受傷共2罪，王則承認一項危險駕駛罪。辯方求情指池當日打算出售其私家車，並與丈夫接載了潛在買家後，便開車順便展示車子性能，駛到意外路口時卻受到前方車輛行動誤導，致衝燈釀成意外，池當時雖嘗試煞車，但已太遲。池事後已深感後悔，且透過律師向死傷者及其家屬致以誠懇歉意。王的律師則指，王的行為僅限衝燈，意外發生與她的行為無關，王亦是一時分神導致衝燈。惟法官質疑王乃錯誤判斷燈號，但接納她非蓄意衝燈。

案情指池於2021年6月13日駕駛奧迪載着丈夫及潛在買家，於沙田圍路及大涌橋路往沙田新城市廣場方向的燈口停下，前方則是王所駕駛的瑪莎拉蒂，當時的交通燈號為紅燈。當指示其中2線可左轉入大涌橋路的交通燈轉綠時，身處直駛行車線的王卻跟着毗鄰開車往前，而當時直駛的交通燈號仍是紅燈，王駕車一路駛前，後面的池亦跟隨駕車衝燈往前，卻直撞上正在大涌橋路往馬鞍山方向行駛的小巴。小巴被撞致翻側倒地，小巴司機及6名車上乘客均沒佩戴安全帶，被拋飛至小巴左邊。小巴司機的頭部被夾在車身與路面之間，重傷不治；2名小巴乘客則重傷。池當場被捕，王則於翌日自首。

案件編號 : DCCC 34/2022