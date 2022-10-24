畢業生與僱主期望月薪相差4000　近6成盼有津貼

新冠肺炎疫情持續，畢業生面對就業市場依然充滿挑戰。有求職平台透過網上問卷形式進行了《2022年畢業生薪酬及就業調查》，調查顯示，71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為16,457港元；相反，畢業生期望平均月薪為20,749港元，雙方期望落差多達4,000港元。

平台今年7月收集了202份畢業生問卷及162份僱主問卷，對象主要為來自23個行業的僱主，以及來自本地11間大學和其他大專院校的畢業生。除期望薪酬有分歧，僱主與畢業生在員工福利方面亦存有期望落差，畢業生最希望獲得的福利是津貼(佔58.9%)，如進修、交通、午膳、健身等；其次是基本醫療福利(佔53%)，包括中西醫門診、住院保障；亦有39.6%希望享受四天工作周；僱主則認為最吸引福利是年終獎金(佔71.3%)，其次是基本醫療福利(佔62.6%)。

根據調查數據，最多受訪畢業生打算投身「資訊科技／電子商務」行業，比率達11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對相關行業皆感興趣，其次是「建造／工程／建築」行業(佔9.4%)。調查亦發現，畢業生對就業前景信心的評分只有5.26分(滿分為10分)。有42%受訪畢業生表示有離港工作或進修的意向，最多人選擇到英國(佔29.4%)，緊隨其後分別是亞洲地區(佔25.9%)及加拿大(佔17.6%)。面對人才流失與經濟不景，企業對未來招聘持觀望態度，招聘趨勢的信心分數只有5.62分(滿分為10分)。