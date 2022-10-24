5人涉用假「安心出行」被控　3人否認控罪案件明年開審

去年11月1日，警方在灣仔入境事務大樓拘捕4男1女，當中包括審計署職員、入境事務主任、入境事務助理及2名外判職員，指他們涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式以進入政府大樓。5人事後被控被「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪。案件今（24日）在東區裁判法院再訊時，控方獲准把案件分拆成5案，獨立起訴5名被告。其中3人否認控罪，預計3案的審期均為2天，分別排期於明年2月至3月中開審。

5名被告為莫冠恒（45歲、審計主任）、黃梓軒（29歲、入境事務助理員）、陳國飛（34歲、入境事務主任）、伍敏怡（23歲、文員）及文劍偉（28歲、運輸工人）。黃梓軒、陳國飛及文劍偉都否認控罪，他們各自的案件分別排期至明年2月14日、2月20日，及3月6日開審。莫冠恒及伍敏怡則暫毋須答辯，並由其代表律師申請押後案件，兩案將分別在11月23日及12月5日再訊。此期間5人均續准保釋。

控罪指5人分別於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。

案件編號：ESCC 593,2094-2097/2022