以裸照威逼15歲女網友當性奴　無業漢認非禮及勒索等5罪候判

一名無業男子3年前結識年僅15歲的女網友，雙方火速「撻着」成情侶，但不足1個月後極速分手。男方其後卻以女網友的裸照，要挾做他性奴至女方28歲，又迫她放學後上他家，幫他口交和舐腳。當女方要求刪除時，男方竟「獅子開大口」索價逾萬港元，另加每月4次性活動的條款。涉案男子最終被捕，被控2項促致未滿16歲的人以製作色情物品、勒索、非禮及刑事恐嚇等共7罪，他今（24日）在區院承認其中5罪，餘下一項刑恐及一項管有兒童色情物品罪，則獲准存檔法庭。法官下令被告須還押至11月7日判刑，期間索取事主的創傷報告，及被告的精神科報告。

現年23歲的被告陸浩文，報稱無業。案情指2019年6月，被告透過網上遊戲平台認識當時15歲的女童X，2人於不久後發展成情侶。期間，X曾傳她的2張裸照給被告。同月，被告因覺得X很煩厭，遂與她分手。同年10月，被告要求X再傳裸照給他，並要X做他的性奴至X28歲為止及到他家過夜。被告威脅X若不順從，便會將她之前傳送的裸照放上網。因感害怕，X另傳了共10張裸照予被告，她雖然拒絕過夜，但仍同意在10月22日及24日到被告住所。

10月22日下午，被告帶X到他位於慈雲山的住所，脫去X的校裙和胸圍，再揉搓她的胸部。被告要求X為他口交，X起初拒絕，被告即以公開裸照要挾，X終就範並為被告口交。之後被告脫掉X的內褲，試圖與X性交但遭拒絕，被告沒再強迫她，轉而要X幫他舐腳，X遂舐被告的腳趾和腳板，該事件共歷時約2小時。同年11月，被告因不滿X冷落他，再次威脅公開裸照，X要求被告刪除裸照，被告提出2個選擇，一是支付1.3萬港元，二是支付9000港元，另外與他性交至X找到男朋友為止。X揀了前者，惟被告仍要X每月與他進行性活動4次，X希望減少至2次，被告即把「叫價」提高到1.5萬港元。X於同年11月22日將事件告知社工，被告於2020年1月被捕。

案件編號：DCCC 850/2021