配飾供應商承認賄製衣廠採購　與製衣公司僱員判囚22及17個月

服裝配飾貿易公司男東主被指在7年前，分別向2間製衣公司的僱員提供合共逾840萬港元回佣，以換取2人協助，讓2間製衣公司向其公司訂購逾3,600萬港元貨物。他其後更與其中1間製衣公司僱員合謀，向他的公司發出假採購訂單，讓他不用出貨便能得到貨款，然後與該僱員攤分。他與製衣公司女僱員去年被廉政公署拘控，2人上星期在區院分別承認串謀使代理人接受利益等罪，今（24日）分別被暫委法官劉綺雲判囚17至22個月，並頒令該女僱員須向公司還款逾71萬港元。

2名被告分別是寶原行有限公司（下稱寶原行）獨資董事兼股東何國榮（46歲），及必偉實業有限公司（下稱必偉實業）時任高級採購員黎淑芬（55歲），2人同承認1項串謀使代理人接受利益罪；何另再承認2項串謀向代理人提供利益罪。法官指提供或接受利益的罪責均等，此行業背景可能有收受回佣陋習，法庭須打擊該些陋習。考慮到何在被捕前已還款予事主，金額約200多萬港元，相信他重犯機會低，而且被捕至今已超過1年半，法官給予額外減刑至監禁22個月；黎作為僱員涉違反誠信，雖然她只是被動地接受利益，但由於涉及時間長且金額多，不減案件嚴重性。考慮到黎願意轉為污點證人，惟控方拒絕，黎亦願意還款，法官判她監禁17個月，並下令她要向相關公司歸還逾71萬港元。

案情指寶原行自2011年向必偉實業供貨。何為與黎保持良好關係，故向黎提供迪士尼門票。何及後則改為直接向黎提供回佣，在黎的協助下，何的公司成為必偉實業的主要供應商。2014年至2019年，何曾給予黎71.5萬港元回佣。寶原行亦有向另一間製衣公司惠宜製衣（香港）有限公司（下稱惠宜）供貨，並認識惠宜一名內地採購文員李莉芳，何到內地廠房拜訪李時，李便向何索取回佣。何及後又與李合謀，讓李向寶源發出假單，讓何的公司能不勞而獲取得貨款，何取得貨款後會保留當中2成，餘下8成則作為回佣給李。2013年至2019年間，何就真假訂單給予李逾770萬港元回佣。

案件編號：DCCC 13/2022