政黨揭衞生惡劣　黃大仙一屋捉17隻老鼠　大成街市變老鼠樂園

政府打擊衞生黑點計劃備受關注，惟近日各區出現出現「群鼠亂舞」現象，其中屯門蝴蝶邨更有大批老鼠流竄，場面矚目驚心。有政黨今日(24日)講述九龍中衞生黑點情況，發現黃大仙區鼠患問題未有顯著改善，更有住戶一屋捉到17隻老鼠。政黨批評縱使引入新科技仍無阻鼠患，提出啟動全港捉鼠大行動，甚至上門協助滅鼠。

該政黨於7月巡視九龍城區及黃大仙區，分別41處及20處衞生黑點，均以鼠患及垃圾堆積為主。而近月再次落區巡視，該政黨發現部分情況有改善，惟鼠患問題未有實質及顯著改善。其中九龍城區社區主任吳奮金表示，政府較少協助上門滅鼠，當居民花費數千港元滅鼠後，情況依舊，因屋邨喉管設計問題，當老鼠「無嘢食，會去第2個單位」，而當局很多時只會提供老鼠膠而已。政黨亦指大成街街市鼠患嚴重，淪為老鼠樂園。

因此，政黨提出加大滅鼠行動的頻率，啟動全港滅鼠大行動，包括成立滅鼠專責小組，上門協助居民查找老鼠源頭、同時加強巡查食肆，以及積極與外地交流防治鼠患的工作。至於政府近日表示，欲提高亂拋垃圾和店舖阻街等罪行罰款，並年內諮詢立會。議員鄭泳舜指現時仍有店舖走灰色地帶，因此需完善部門執法行動，公眾亦可參與公共空間美化的過程，而政府對於亂拋垃圾的屢犯人士，亦可引入累進式罰款。另外，政黨亦關注九龍城區棄置電單車及單車違泊問題，建議加強執法。