醫務中心女董及男醫涉藏假HPV疫苗罪脫　控方提覆核　11.14裁決

海關及衞生署於2019年收到線報，2度突擊巡查尖沙咀一間醫務中心，搜獲共154劑懷疑冒牌子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）「加衛苗9」。該中心1名董事及1名醫生、連同醫務中心被票控違反《商品說明條例》下的管有偽造商標貨品罪，早前經審訊後董事及醫生被裁定罪名不成立，醫務中心則罪成被判罰款。案件今早(24日)於九龍城裁判法院作覆核聆訊，控方就2人脫罪提出覆核申請。暫委裁判官黃子豪將案件押後至11月14日裁決。

被告分別是女董事黃惠詩(36歲)、男醫生駱毅生(55歲)、加維醫務及疫苗中心有限公司，黃惠詩是加維的董事。黃被控於2019年5月31日及7月12日，在加維位於尖沙咀萬事昌廣場的地址，身為加維董事並在其同意、縱容或疏忽下，使加維分別管有6盒及148盒載有美國藥廠默沙東的商標「MSD」的冒牌「加衛苗9」。駱則被控在同一地點管有6盒偽冒「MSD」商標的「加衛苗9」。加維於早前被裁定2項管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途罪成，被判罰款10萬港元。

案件編號：KCCC 172/2020