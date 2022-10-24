環境局擬再組減廢辦　垃圾徵費不排除延期實施

環境及生態局、環保署擬內部重組，說現時「局署合併」的架構下，要同時有效推行各項政策及執行措施愈見困難。環境及生態局局長謝展寰今日(24日)於立法會環境事務委員會表示，已重新分配各首長級職位，盡量調動現有人手，僅計劃開設7個新職位，其中包括環境局環境科下的氣候變化專員、環保署署長及副署長、2個助理署長、首席環境保護主任等，負責「減廢辦」工作，包括統籌廢物徵費的籌備、落實與食環署協調接管垃圾站等，涉及逾1,669萬港元。謝又說，環保署將於開設4名非首長級職位，其中包括2個有時限，並刪除9個職位抵銷，以及調撥167個職位至環境科，不涉及額外開支。

議員鄭泳舜提到，港府將於明年下半年推行垃圾徵費，但與垃圾徵費、減廢相關的職位開設及運作需時，擔心時間不足以教育市民減廢及推行徵費。謝展寰回應指，職位原打算於今年7月已開設，預計明年底能推行措施處理事宜，而新職位人員上任後會積極推展垃圾徵費計劃，希望能如期開展計劃，但不排除需要押後實施日期，稱要等待工作到位後再提交立法會決定具體日子。

議員謝偉銓則質疑開辦7個新職位是否必要，說3個職位屬廢物管理，雖然大部分有時限性，詢問當職位於數年後完結後工作誰人負責，又說環境局每次重組均增添人手，反問「稍後廚餘管理工作又需不需要再兩個新職位？」謝展寰解釋，開設少職位視乎工作量而定，又說當局曾於2019年5月申請加開9個首長級職位處理廢物問題，但當年因為善用資源而再檢討，而今次已將職位數量已減至4個，亦保證5年後不會再開職位。