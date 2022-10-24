TG頻道倡港獨煽動罪成囚5年　理大男生不服上訴押後裁決

理工大學男學生在網上發布危害國家安全的貼文，涉違反國安法被捕。他早前在區域法院承認煽動他人分裂國家罪，原審法官以5年半監禁作量刑起點，在扣減認罪折扣後，一度判囚3年8個月。惟控方緩引國安法條文，指性質嚴重的案件，最低刑期為5年，法官遂改判囚5年。涉案理大男生不服判刑並提出上訴，案件今（24日）於高院上訴庭續審。上訴方陳詞指國安法第21條所提到的監禁5年至10年刑期，是指量刑起點；律政司一方則陳詞，指條文中並無提及「基準」一詞，故意指最終判罰。法官最終押後裁決，並將於3個月內頒下判詞。

上訴人呂世瑜(23歲)，由資深大律師蔡維邦代表。答辯人、即律政司一方則由署理副刑事檢控專員周天行代表。蔡陳詞指，國安法第21條所提及的最低刑罰，是指量刑起點，法庭如果認為情況特殊，仍可行使司法酌情權。上訴庭首席法官潘兆初提到一宗1972年的案例指，案中被告違反公安條例，由於被告已年滿25歲，當時條文規定須監禁6個月至3年，惟最終僅判監4個月。蔡續指，潘官所提案例正支持條文中的刑期範圍只是量刑起點，故國安法第21條並非對最終刑期有強制性規定。蔡又指，國案法第33條提到3種情況，被告可以從輕或減輕處罰，犯罪較輕者可以免除處罰，蔡認為條文並非限制只有該3種情況下，被告才可以獲得減刑，加上國安法是與香港本地法律銜接，故在普通法下適用的認罪可獲3分1刑罰扣減，理應同樣適用於國安法案件。

代表律政司的周天行則指，國安法第21條所列明的是強制性質的最低刑期，條文中提到「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，「處」一字適用於最終判罰，條文中並無提及「基準」一詞，故並非只提出量刑起點。周又指如條文所指的最高刑罰10年是最終刑期，即不會因其他加刑因素而加重刑罰，最低5年亦理應不是量刑起點。周又呈遞中華人民共和國刑法第62條及63條的條文，指可協助法庭理解國安法第33條中「從輕」和「減輕處罰」的意思。潘官遂指，在終院處理黎智英的保釋申請時，指出本地法律適用國安法保釋程序，但內地法律則沒有被納入考慮。潘官指始終香港與內地司法制度不同，即使律政司一方想援引，亦須提供專家證據，而非只呈遞文件。

案件編號：CACC 61/2022