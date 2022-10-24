金管局擬推數碼港元　調查指逾半市民有意用作日常交易

金融管理局上月宣布，將為可能推出「數碼港元」作準備。香港科技大學商學院最近的調查發現，即使央行數碼貨幣屬於較新的概念，大部分受訪者對採用數碼港元抱正面看法，50.3%市民表示有意使用數碼港元作日常交易，使用範圍包括在超級市場、商場、便利店、食肆、食品送遞服務、以及公共交通等消費。

科大於8月下旬向超過6,600成年市民進行問卷調查，了解市民對數碼港元的看法。「網絡安全性」及「個人資料私隱保障」為數碼港元最重要的兩個設計特點，有近60%受訪者視「網絡安全性」最重要的特徵，也有約4成人認為「個人資料私隱保障」是第二重要特徵。而「可用性」及「廣受商戶接受」亦是重要因素，讓數碼港元得以成功推展。另外，有近6成半受訪者接受以數碼港元支付的交易留下行蹤，例如用信用卡付款時可被追蹤溯源。

調查也發現，儘管市民對央行數碼貨幣認知有限，多於4成受訪者認為，若香港推出數碼港元，大部分市民會用作日常交易，加上隨着數碼港元有更多嶄新應用，以及公眾認知增加，使用比例將會有所提升。