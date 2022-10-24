政Whats噏：鸚鵡屬瀕危物種　葛珮帆郭秀雲籲保護勿棄養

當議員葛珮帆(EQ)遇上名媛郭秀雲，大家會諗起乜嘢呢？佢哋有個共同點，就係保護瀕野生動物嘞！EQ日前同郭秀雲一齊拍片，片入面仲有3隻鸚鵡「小朋友」喺佢哋手臂上「郁來郁去」添！點解搵小鸚鵡拍片呢？

其實EQ同郭秀雲過去10年都有合作，呼籲要保護瀕危野生動物，例如叫人唔好食魚翅、唔好買賣象牙，咁今次就想同大家講唔少鸚鵡物種都係瀕危同受保護嘅物種，而且香港市民太輕易就可以取得鸚鵡啦，令到唔少人喺購買之前都未了解鸚鵡嘅習性，就衝動買嚟當寵物，一啲都唔知道飼養鸚鵡唔簡單。

佢哋又話依家走失鸚鵡嘅情況好常見，就單單喺拍攝當日，兩個鐘內郭秀雲已經收到好幾次求助來電，佢呼籲愛雀之人要衡量鸚鵡嘅學習行為同能力，太多戶外因素會令鸚鵡受到驚嚇而飛走。對於有人話：「隻雀識飛，使乜你救？」佢就話家養鸚鵡可能已經唔擅長飛啦，香港又咁多獵鷹，走失鸚鵡隨時置身危險中，淪為獵物咁話。EQ都話鸚鵡可愛又「癡身」，呼籲市民飼養前要「諗清諗楚」，千祈唔好隨便棄養。