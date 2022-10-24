職業資歷階梯加快發展　教育局設60項相關課程

新一份施政報告提及「職業資歷階梯」現時涵蓋6個行業，包括汽車業、銀行業、物業管理業、安老服務業、印刷及出版業及保險業，政府計劃在未來5年增至最少18個行業。教育局最新文件顯示，目前資歷名冊上有約60項職業階梯課程，當局將加快發展職業資歷階梯，並將會諮詢各諮委會。

至於教育局10年前在資歷架構下推行「資歷名銜計劃」及「資歷學分」，及後又制訂學分累積及轉移制度，當局早前已委聘顧問進行一項建議研究計劃，當局預計計劃能於今年內完成，發展一套學分累積及轉移的良好實例，支援跨院校、行業及不同程度的教育和培訓的應用，並更新指引。當局又透露，由2018年截至今年9月30日，在資歷名冊上推出學分累積及轉移的中央資料庫中，附有院校及課程層面學分累積及轉移安排的資歷分別約有3,880和290項，其中包括約30項資歷接受「過往資歷認可」資歷，用作學分累積及轉移。

另外，資歷架構下的「過往資歷認可」機制，目前已在18個行業推行，包括今年初起新增的服裝業。截至上月，有關的評估機構已處理或正處理超過38,200項評估申請，涉及逾86,600個能力單元組合，而整體申請成功率高達99.2%。