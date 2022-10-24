YouTube頻道侵權猖狂　再盜用東方獨家圖片

美國Google旗下影片分享網站YouTube，再有不法之徒侵犯東方傳媒機構(下稱「東方」)版權，手法猖狂，東方上周六(22日)獨家直擊南亞刀手在元朗閘車斬人案，竟有頻道盜用6張東方圖片，相片上還有東網的「水印」，鐵證如山。犯東方者，實捉到你，東方已將事件交律師處理，誓追究到底。

YouTube頻道一直為人詬病，愈來愈多人在頻道中肆意盜取、侵犯版權、發表誹謗、刑恐言論，片段內容充斥粗言穢語、宣揚色情、暴力及黑社會，但由於網站伺服器設於海外，故令侵權、誹謗等問題有恃無恐。

一個由「mary chan」開設的YouTube頻道，由今年2月開設，粗略估計已上載數百條影片，總觀看次數約2.5萬次。其上載的影片可謂零成本製作，片長大多只有數秒至20秒，沒有旁白內容及字幕，僅盜用東網或其他網頁的新聞圖片，鋪砌在影片中，再加上「照抄」新聞標題作為影片標題，便完成所謂的新聞影片，並透過點擊率賺錢，卑劣行為令人髮指。

最近一段侵東方權的影片為例，該影片於上周六發布，片長15秒，片題為「獨家直擊：錦田公路撞車斬人 法拉利2男浴血車廂」，是照抄東網於10月21日發布的即時新聞標題。影片中共盜用了東網6張圖片，該6張圖片均清楚顯示有東網水印，並寫有「獨家圖片」、「第一時間圖片」等，影片首5秒播放3張圖片，6至10秒顯示另兩張圖片，至11至15秒顯示最後一張圖片。

單計本月，至今已有11條影片盜用東網圖片。另有部分影片是用東網圖片「惡搞」，例如於10月6日上載、題為「盼取消4人限聚 安心出行 梁子超籲盡早『0+0』」影片，標題當然是照抄，片中的圖片亦是盜用東網的酒樓圖片，再「惡搞」加上前特首林鄭月娥圖片。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，侵權情況不可接受，又指雖然很多KOL(網紅)身處海外，惟被侵權一方仍可進行法律訴訟，控告其侵權行為，令其他人不敢隨便濫用他人知識產權。執業大律師陸偉雄指，受侵權一方可同時以民事追討、索償，亦可循刑事向海關投訴，期間亦可申請禁制令，禁止某公司或頻道的侵權行為，以免繼續因此招致損失。