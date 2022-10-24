呃銀行貸款融資1.33億　中小企董事認罪判囚33個月24天

中小企董事及會計文員於2010年至2015年期間詐騙4間銀行，透過虛假的銀行結單及交易發票等，貸款逾1億200萬港元及令銀行融資共3,100萬港元，又詐騙工業貿易署和香港按揭證券有限公司為涉案公司做擔保。廉政公署經調查後，落案控告該董事及會計文員，董事早前承認共20項串謀詐騙罪，會計文員不認罪，經審訊後被裁定2項串謀詐騙罪成立。區院暫委法官勞潔儀今（24日）判認罪董事監禁33個月24天，罪成會計文員則判囚3年。

62歲被告陳永福，為已結業的華麗國際有限公司（華麗國際）獨資董事及股東，30歲被告黃梓華則是同公司的前會計文員。法官指，陳擔任公司董事前已知道該公司只是騙取貸款的工具，他聲稱因財困而犯案，但非減刑理由。陳與一名黎姓在逃人士原協議將騙取回來的貸款對分，但陳只獲分120萬港元報酬。法官認為陳的角色不輕，但考慮他認罪，願意指證黃及另案另一名被告，加上被捕至案件開審經歷7年之久，故給予減刑至監33個月24天。法官指黃負責製作融資申請表，是主要執行者，參與程度不低，他的角色不可缺少。不過法官考慮黃案發時只有21歲，且是他首份工作，未必明白控罪嚴重性，易受老闆擺布，現在因被定罪又再失去工作，加上案件拖延多年，故減刑後判囚36個月。

案情指，陳自2010年中應一名姓黎人士邀請，以月薪2萬港元出任獨資董事及股東，該公司並無實質業務，成立目的只是向不同銀行申請貸款。陳於2010年8月至2015年1月期間，分別向4間銀行提交一系列虛假證明文件，包括銀行結單、核數師報告、聲稱與7間供應商之間的交易發票等。黃則在2014年3月至8月期間協助該公司製作融資申請表。4間銀行及後向華麗國際批出銀行融資共3,100萬元及83筆貸款共逾1億200萬元，並直接向上述7間供應商發放貸款。

案件編號：DCCC 700/2020