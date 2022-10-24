今增5406確診　輸入佔476宗創近3年疫情新高

本港新冠肺炎疫情漸趨穩定，衞生署衞生防護中心公布，今日(24日)本港新增5,406宗確診個案，當中4,930宗屬本地個案，至於輸入病例則錄得476宗，創近3年疫情以來輸入個案新高。醫管局則新增7宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,120名新冠死者。

院舍方面，新增8間院舍出現個案；涉及4間安老院舍及4間殘疾院舍，為耆康會啟業護理安老院、香港聖公會林護長者之家、輝濤護老院(安麗分院）、寶興(寶田)護老中心有限公司、香港中華基督教青年會盛愛之家宿舍、基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心、温馨復康中心，以及浸信會愛羣社會服務處駿羣樓輔助宿舍。上述院舍共有10名院友染疫，故有45名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。

學校方面，共有661間學校呈報共1,367宗個案，為由上周五(21日)至今的累計個案，涉及1,161名學生及206名職員；有17間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。而元朗商會小學的一課外活動小組，也需停課。至於新變種株個案，今日無新增相關本地及輸入病例。而BA.4或5的個案，根據衞生署公共衞生化驗服務處於本月15日至21日收到的樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約0.1%及91.5%。