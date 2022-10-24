調查指長者照顧者支援不足　90%市民冀政府提供津貼

本港殘疾人士、長者的津助家居及院舍照顧服務長期嚴重不足，有機構今日(24日)公布新一項調查，估算現時全港有超過112萬人平常需要照顧長者或殘疾人士，惟當局從未向他們提供合適支援。調查又指，約90%市民認為當局應提供津貼或服務支援，包括全職長者照顧者每月津貼等，紓緩其生活壓力。

是次調查由香港婦聯於8月2至26日訪問1,071人，當中女性佔76%，而男性則佔24%；大部分受訪者來自基層家庭，64%人每月家庭收入低於2萬港元。結果顯示，91%受訪者贊成政府為全港全職長者照顧者提供每月津貼，支持者主要認為津貼能減輕經濟負擔、可幫助長者有更好的退休生活等；反對者則認為高收入家庭不需要津貼，甚至擔心津貼加重政府財政負擔。調查同時發現，90%受訪者支持政府為準備就業的全職長者照顧者提供支援，包括日間暫託、家居照顧、家訪和護送服務等託管服務，認為有助鼓勵就業。

香港婦聯指，政府近年通過200億港元撥款購置福利設施，並修定規劃標準，劃入安老服務、復康服務的服務比例，但政策欠缺推行時間表，且市場上缺乏大型商舖單位可供購買，因此資源未能追上需求，未能即時改善照顧者處境。就此，團體向當局提出多項建議，包括「關愛基金」下長者和殘疾人士的照顧者津貼恒常化並提高金額；設立「隔代免稅額」，供養祖父母可獲稅務減免。至於目前家居照顧及社區日間照顧中心服務名額合共只有約3.3萬個，供應長期不足，建議當局參考長者鄰舍中心模式，透過關愛基金開展先導計劃，結合非牟利組織，開設更多日間暫託點。