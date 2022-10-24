政Whats噏：指不可畀太多支援年輕人　徐英偉：落手落腳才成長

喺年初發生嘅「洪門宴」事件後，徐英偉辭去民政事務局局長一職。離開「熱廚房」幾個月，近排開始又有新搞作，佢又寫文又拍片，唔知係咪想做KOL呢？佢今日(24日)接受黨友柯創盛嘅電台節目訪問，大講佢對於依家青年同香港嘅睇法，期間柯仔仲不斷讚佢「動靜皆宜」、「網紅」添！

基於之前份工嘅關係，想必徐英偉都好關心香港年輕人嘅發展，佢話最希望畀有心有力嘅年輕人繼續發展香港政治，年輕人仲應該寫屬於自己新嘅一本書，又話覺得依家年輕人相對佢嗰時都好幸福，但就強調唔可以畀太多支援，因為佢覺得人要自己落手落腳先可以成長，如果樣樣嘢都幫年輕人整好晒，只會令佢哋變得麻木，之不過，佢話畀年輕人空間發展之外，都要適當引導，避免佢哋行歪路咁話喎。

熱愛運動嘅佢亦分享咗最中意玩嘅欖球，話10幾年前係佢嘅小朋友學，佢先有得參與其中，佢話希望香港父母都可以同年輕一代一齊參加運動。佢又猛咁同聽眾推銷香港好靚，為此仲拍咗片介紹香港添！佢話香港都有好多郊外、文化同文青景點等待港人去發掘同體驗喎。又拍片又筆耕，唔知下一步佢會唔會出書呢？