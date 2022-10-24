大成街街市賣剩菜　惹飢鼠啃食愈十年　餓時傢俬都照咬

黃大仙大成街街市晚上特別多老鼠，有政黨於8月及本月前往巡查，發現情況未見顯著改善，因此將該街市列為最新衞生黑點。《東網》記者今日(24日)去到大成街街市了解情況，只見街市內沒有明顯水漬，但地上有散落的菜葉，若未有徹底清潔，或淪為老鼠食糧，加劇鼠患。附近街坊及檔主表示，老鼠在附近出沒已不止10年，餓時更連傢俬都咬，認為仍有5成老鼠未消滅；亦有人指收檔後見3至4隻老鼠在自己店舖內聚集。

市民趙女士稱，現在老鼠算是比較少，在4至5個月前鼠患問題特別嚴重，平均5個檔口就約有10隻老鼠出沒，有時連街市外的草叢亦見老鼠出現。她續指，通常老鼠喜歡吃地上的蔬菜和其他食物，如果沒有食物，就連傢俬亦會咬，地上多垃圾亦更易吸引老鼠聚集。趙認為，雖然政府近期有進行滅鼠工作，但認為老鼠很難在街市徹底被消滅，估計有約5成老鼠仍未消滅。

另一位市民陳先生表示，清晨約6時已有老鼠出現，有時老鼠更會在屋頂上爬行。而街市檔主王女士指出，收檔後見到1至2隻老鼠在檔口聚會。另一位檔主尹女士指，老鼠會在街市走廊四處爬行，因此檔口經常要消毒，以保持清潔衞生。