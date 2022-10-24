傳河套區方艙醫院擬設逆向隔離試點　下周一交保安局接手管理

新冠疫情下本港與內地通關無期，但有消息透露，落馬洲河套區方艙醫院將成為「逆向隔離」試點，預計下周一(31日)交由保安局接手管理。有議員歡迎有關措施，期望專班盡快推出相關方案，又建議由內地派醫護等人員來港，按內地要求管理隔離，例如工作人員需作閉環管理、沿用內地CT值等；保安局則接送市民來往隔離設施及皇崗口岸過關。

議員楊永杰表示，早在今年5月向政府提倡「逆向隔離」，及後亦建議以落馬洲河套區方艙設施為試點，並按內地標準進行管理。方艙醫院完成隔離後，市民持有核酸無確診證明便可以閉環形式在皇崗口岸過關，豁免在內地隔離。他認為本港落實「逆向隔離」是「打開一條進入內地的新通道」，期望逐步增加設施供應，包括方艙醫院及隔離酒店，之後可考慮增加港人北上的名額，即把方案推展至適用於飛機、水路或高鐵點對點交通，例如以高鐵連接東莞、水路前往中山及江門等城市。

他續指，內地封閉式管理的防疫政策，包括「7+3」隔離及航班熔斷機制，令外國難以入境內地進行商業活動。他認為香港將受惠於「逆向隔離」政策，吸引人才及資金來港，透過香港作為跳板回內地，令本港把握人才流動的主動權，加強本港在國際市場的競爭力。