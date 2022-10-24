0+3將滿月　訪港人次增至約26萬　外國商會促早鬆綁

本港自上月26日落實「0+3」將近一月，據出入境人次統計顯示，由上月26日至本月23日，訪港人次增至約26萬，當中，大部份是港人經各口岸回港，而經機場入境的港人較措施前、即實行3+4時增逾50%，外來旅客入境人次則變化不大。有旅遊界人士認為，「0+3」沒有帶動入境遊等行業，促當局進一步鬆綁。多個外國商會負責人今日(24日)出席一個活動時，亦要求港府盡快放寬防疫措施。

據出入境人次統計顯示，「0+3」政策落實後，首周即9月26日至10月2日，自機場入境的港人平均每日約5,600，而最新統計顯示，由10月17日至23日的一周，自機場入境的港人一周有4.9萬人次，平均入境人次已增至約7,000人，較措施生效前的港人平均入境人次增逾50%。顯示「0+3」下港人外遊增加，但措施對外來旅客沒吸引力。

歐洲商務協會主席Inaki Amate、香港美商會總裁翁以登及澳洲商會總裁Stefanie Evennett等外國商會負責人今日出席一個活動，他們呼籲港府盡快取消所有防疫措施，有商會負責人直指港府的防疫措施窒礙吸引人才。