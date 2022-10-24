多41幢大廈納強檢　涉屯門友愛及三聖等5公屋邨

再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日會於薄扶林華富(一)邨、南區石排灣邨及荃灣梨木樹邨重開臨時流動採樣站，位於洪水橋洪福邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至本周三。

污水驗出病毒的地點如下：

1.秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.筲箕灣東欣苑歡欣閣

2.屯門欣田邨綠田樓

3.香港仔石排灣邨碧月樓

4.荃灣石圍角邨石桃樓

5.將軍澳厚德邨德安樓

6.荃灣梨木樹一邨楓樹樓

7.牛頭角彩福邨彩樂樓

8.馬鞍山錦豐苑錦荷閣

9.秀茂坪寶達邨達安樓

10.將軍澳景林邨景桃樓

11.屯門湖景邨湖光樓

12.屯門大興邨興盛樓

13.東涌滿東邨滿和樓

14.油塘油塘邨貴塘樓

15.天水圍天瑞二邨瑞豐樓

16.馬鞍山富寶花園7座

17.柴灣富怡花園2座

18.鑽石山龍蟠苑龍璧閣

19.東涌映灣園賞濤軒2座

20.薄扶林華富一邨華信樓

21.元朗洪福邨洪盛樓

22.天水圍天盛苑盛昭閣

23.大圍美松苑盛松閣

24.土瓜灣翔龍灣5座

25.牛池灣彩虹邨錦雲樓

26.慈雲山慈愛苑愛裕閣

27.粉嶺景盛苑歡景閣

28.西灣河嘉亨灣6座

29.將軍澳將軍澳廣場8座

30.西灣河嘉亨灣1座

31.大埔宏福苑宏昌閣

32.葵涌石籬一邨石安樓

33.將軍澳彩明苑彩松閣

34.鰂魚涌英皇道1026號海景樓

35.東涌映灣園悅濤軒10座

36.鴨脷洲漁安苑碧安閣

37.天水圍天逸邨逸江樓

38.屯門友愛邨愛義樓

39.屯門三聖邨進漁樓低座

40.九龍城德朗邨德瑤樓