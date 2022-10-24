涉刑毀將軍澳廣場餅店及縱火　2名少年經審訊後脫罪

5名少年被指在前年中某深夜，闖入將軍澳廣場並破壞一間糕餅店，事後被警方拘捕，其中3人早前已經認罪，另外2人否認縱火及刑事損壞罪後，在區域法院受審。該案今（24日）移師至西九龍裁判法院作裁決，2人最終獲脫罪。法官指本案主要爭議是疑犯的身份，但是警方在2名被告家中搜不出關鍵衣物，而檢取的衣物卻對本案毫無幫助，加上閉路電視片段質素差，難以識別疑犯的容貌，故終裁定控方未能成功舉證。

不認罪的2名被告依次為17歲男生及19歲劉竣曦。暫委法官許肇強援引控方案情指，2020年8月7日凌晨，有5名青年破壞將軍澳廣場「東海堂」，當中17歲男生破壞櫥窗膠櫃，劉竣曦則在地下點火，造成該店舖有2處熏黑。17歲男生被捕後，警方在其手機內發現一個包括本案4名被告在內的WhatsApp群組，一偵緝警員認出17歲男生的聲音，指他曾在群組以影片及錄音說：「我咩咗果張枱呢，佢無用啦依加，佢依加擺咗消毒液嗰啲囉」。

針對偵緝警員的證供，法官指17歲男生的聲線普通，不會令人有深刻印象，該警員亦不可能早預料他需辨認被告的聲音，故此質疑其證供的可信性，更指不能排除該警聲稱多次在街上偶遇被告，是想捏造故事而誘導法庭相信他很熟悉被告。法官續指，辯方質疑警方檢取的衣服根本不屬於劉竣曦而屬其胞弟，並稱控方未能傳召證人反駁辯方說法。法官考慮到警方搜不出關鍵衣物，及未能單憑閉路電視片段去識別疑犯身份等因素，最終裁定2名被告脫罪。

案件編號：DCCC 372-374/2022