金融峰會延長一天　訪客「中招」可包機　私人包間准共膳

國際金融領袖投資峰會下周三(11月2日)在香港舉行，本港金管局總裁余偉文今日(24日)於專欄撰文指，相關活動的籌備工作正緊張有序地進行當中，期待各地金融領袖出席，不過因應反應踴躍，峰會已延長至下周四(11月3日)，並增設一個與國際投資者對話的專場，及在其他專題討論環節增邀重量級講者。

至於峰會檢疫安排上，仍依循現行防疫措施的基本原則，包括訪客在赴港前、抵港、3天醫學監察期間均要進行新冠肺炎測試；若測試結果證實確診，可選擇乘坐專機離港，亦可接受隔離直至從公共衞生角度考慮被視作安全，方可取消隔離。在符合上述原則及採取必需的防範措施的情況下，將為訪客提供一些合理的便利，包括在醫學監察期間可在私人包間與他人共膳、進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等。

余偉文在文中透露不少與會者亦表示對來港參會充滿期待，當中一些將攜同其全球管理團隊來港，好讓團隊在制定區域發展策略時有更實在的依據；不少參與者已安排與在港員工和客戶接觸會面；也有一些將舉辦機構誌慶活動，或借此機會考慮日後在港舉辦全球或區域活動。故他認為，這種活力和動能正是香港作為區域樞紐所具備的特點，也是展現香港逐步調整抗疫措施、走向復常之路的明證。因此，當局會採取一些必要的安排，讓峰會參與者可以充分善用短暫留港的時間進行各種活動。