12.18立會補選會展舉行　為時兩個半鐘　竹篙灣將設票站

因4名立法會議員加入政府而出現的空缺，當局將在12月18日舉行立法會選委會界別補選。政府指票站將會設在灣仔會展，投票時間將為早上9時至11時半，選舉事務處亦準備在竹篙灣社區隔離設施設置票站，該票站投票時間會提早1小時結束。今次選舉亦會採用電子點票，和繼續使用電子選民登記冊系統及為年滿70歲人士、孕婦和殘疾人士設立「關愛隊」。

政府現計劃招募和調配近1,000名工作人員，當局指會優先考慮委任具有經驗和過往有良好表現的人員，擔任是次補選票站人員或點票人員。選民毋須使用「安心出行」或「疫苗通行證」即可進入票站，但票站會張貼「安心出行」二維碼，鼓勵選民使用。選民在票站內要戴口罩，接受體溫檢測，消毒雙手，保持社交距離。票站亦設有特別投票間，供有病徵的選民投票。

由於是次選舉採用「全票制」，即每名選民必須選取4名候選人才算有效票，選舉事務處將在票站內設置驗票機，方便選民檢查選票上所選取的候選人數目是否夠4人，在不記錄或點算選民在其選票上的選擇為前提下提醒選民；點票方面，是次選舉會採用電子點票。