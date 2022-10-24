擁護「兩個確立」　林建岳促港須抓緊中國化現代化巨大機遇

二十大日前閉幕，全國政協常委、經民聯監事委員會主席林建岳表示，衷心支持並擁護以習近平總書記為核心的新一代領導集體為國家新征程掌舵領航，堅決擁護「兩個確立」。林指在「中國式現代化」進程中，香港作為國家最國際化的城市，將面臨更大機遇，在國家新發展中大展身手，既貢獻國家又發展自身，可共享國家富強的偉大榮光。

林建岳表示，國家要實現中華民族偉大復興，需要有堅強的領導、堅強的核心。過去10年來國家砥礪奮進，取得舉世矚目成就，正是在以習近平為核心的中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下取得的。所以，確立習近平總書記的核心地位和習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對新時代國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

二十大提出以「中國式現代化」推進中華民族偉大復興，他認為對香港發展具有深遠的意義。在國家推動「中國式現代化」，構建更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中，將提供香港新一輪騰飛的機遇，香港須充分運用好國家重大規劃的機遇，為「中國式現代化」作出更大擔當、發揮更大作用，共擔民族復興的時代責任。