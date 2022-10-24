食環持續打擊店舖阻街　過去一周發出53張罰單

食環署自本月3日起，與警方先後在多區展開連串執法行動，打擊店舖阻街等問題。當局今日(24日)總結過去一周(17至21日）的執法情況，在灣仔、西貢、油尖、北區、中西區和旺角區展開的聯合行動中，共發出53張定額罰款通知書和17張傳票，清除約10公噸棄置物，以及檢取約9公斤的貨物。

發言人指，其中於本月10日至21日期間，在柴灣怡盛街採取3次聯合行動，就店舖在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行，共發出19張定額罰款通知書和3張傳票，清除約2公噸棄置物；警方亦發出共兩張警告通知書要求物主限時將物品移走，當中一張通知書逾時未獲遵辦，食環署繼而清除約92公斤相關貨物或物品。

此外，警方亦在過去一周的各區行動中，發出共26張警告通知書，要求物主限時將物品移走，當中20張通知書逾時未獲遵辦，食環署繼而清除約300公斤相關貨物或物品。食環署表示，打擊店舖負責人和其他持份者非法擺放貨物或物品在公眾地方或馬路，對行人和車輛的流動造成阻礙，相關聯合執法模式已取得初步成效，當局會繼續在各區採取聯合執法行動，持續打擊有關情況。