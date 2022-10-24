學生不尊重升旗禮遭罰停課　荃灣聖芳濟中學設委員會調查

荃灣聖芳濟中學升旗禮事件引起各界關注，14名學生因作出「不尊重升旗禮儀式」的行為而被停課3天，引起社會爭議。該校校監張奇恩修士今日(24日)向家長發信，指法團校董會在上周三(19日)的校董會特別會議中，議決成立獨立調查委員會調查今次事件，料90日後提交報告。

信件提到，張奇恩在過去兩周與校董個別接見相關同學及老師，坦誠表達了意見及憂慮。委員會將會向法團校董會提交公平公正的調查報告，讓師生、家長及公眾得到交代，「務求挽回大家對學校的信心」，並承諾盡快向家長坦承地公布調查結果。而委員會名單則需修正，並於稍後才公布。

事緣於本月5日，荃灣聖芳濟中學當日舉行每周升旗禮，惟期間有學生疑因未有集隊而被訓斥，更傳出被罰停課及即時離校，引起各界關注。校方5日後發出聲明，指涉事的14名學生因作出「不尊重升旗禮儀式」的行為，遂決定對他們作出停課3天的懲罰及處分。據指教育局得悉事件後，已即時向有關學校了解情況，並要求校方提交報告。