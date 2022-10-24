西裝友鬼祟偷iPad　餐廳內以背囊遮掩　網民發通牒促交還

近日新冠肺炎疫情漸趨穩定，市民外出堂食變多，但隨身財物要睇緊！有網民今日(24日)傍晚時分在社交平台發貼，聲稱自己友人的iPad Pro在一間鰂魚涌茶餐廳被一名「西裝友」偷走，並上載閉路電視(CCTV)片段，又向小偷下通牒「限你廿四小時內交返出嚟，否則你有安心出行洗定蘿柚」，再補充道「機(iPad Pro)已鎖」，同時亦貼出相信為被偷iPad的定位圖。

該網民在貼文中清楚指出被偷去的是蘋果公司(Apple)在2018年推出、12.9 吋的iPad Pro，機身外觀為銀色並配有玫瑰金色的保護套。而從CCTV片可見，一名身穿深藍色西裝、佩戴白色口罩的短髮男子，在茶餐廳位於角落的一個座位用隨身的黑色背囊作遮掩，將疑似發貼網民所指的iPad Pro一同帶走，以免被正在清理該餐桌的職員發現端倪，其後轉身便離去，過程甚為流暢但亦不忘張望有否事敗，殊不知其行為已被餐廳CCTV全部拍下。

對於盜取iPad Pro一事，雖然有人認為「西裝友」並非一定偷，可能是「幫手保管」，但有網友則指出「拎到咁鬼鼠(祟)都話幫手保管，咁大愛得唔得」、「拎袋遮住...唔會冇心偷啩」，亦有人神探上身「喺得呢度食嘢，應該喺附近返工」；此外，有網民則讚賞茶餐廳老闆「咁好比返段(CCTV)片你」。