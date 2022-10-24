警深水埗搗非法賭檔　6人被捕兼發告票

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日(24日)傍晚約6時突擊搜查長沙灣道214號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲一批賭博用具、一批充值點數遊戲卡及約2千港元賭款。

人員在單位拘捕一名24歲菲律賓籍男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規例，他同時被發現為通緝人士。另外，2男2女本地人及一名菲籍女子(20至42歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中，該名20歲菲籍女子同時被發現為通緝人士，而其中一名32歲男子則涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」。所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民守法防疫，顧己及人，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動，並減低病毒傳播風險。