民政總署巡查1104場所　1會址違規罰關閉3日

民政事務總署今日(24日)表示，其轄下的牌照事務處在過去兩周(10月10日至23日)，繼續巡查其簽發牌照的場所，包括酒店、賓館、會址及遊戲機中心。其中向1間會址負責人展開檢控程序，向4名顧客及員工發出定額罰款通知書。牌照處亦已要求違規的會址，須於執法人員發現違規情況後的翌日起，採取減低傳播風險的相應措施，即關閉處所的有關部分3天。

發言人指，署方過去兩周共派員巡查了共1,104場所，包括125間酒店、384間賓館、557間會址及38間遊戲機中心，就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）等規定及指示，巡查各持牌人、顧客與訪客是否有嚴格遵從，包括「疫苗通行證」中「紅碼」及「黃碼」的相關規定，以及參與宴會活動的餐飲處所顧客須遵從有關快速抗原測試的規定。

另外，牌照處今日根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）向法院申請發出傳票，就一會址的持牌人及兩名管理人未有遵從案發時相關的防疫規例提出檢控。牌照處於6月10日到該會址進行突擊執法行動並發現懷疑違規情況，包括在會址內安排現場表演、容許顧客進行跳舞活動、未有在處所開放營業時間適當地開啓空氣淨化設備、未有按規例保留員工快速抗原測試紀錄、未有確保顧客在進入會址前掃描「安心出行」場所二維碼及遵從「疫苗通行證」中適用於會址的要求。案件將會安排在法院審理。