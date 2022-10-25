瑪嘉烈醫院獲愛嬰醫院認證　院內母乳餵哺率疫下升逾80%

醫院管理局公布，其轄下位於葵涌的瑪嘉烈醫院成為第7間獲得「愛嬰醫院」認證的公立醫院；即使在新冠肺炎疫情下，該院的母乳餵哺率亦升至逾80%。

瑪嘉烈醫院於2010年成立母乳餵哺推廣小組，在2016年開展愛嬰醫院認證程序。該院一直加強培訓，例如設計培訓課程及活動，讓不同部門及崗位的職員有足夠的知識和技能推動母乳餵哺。該小組及前線醫護亦致力加強餵哺初乳的教育，成功在出生6小時內接受初乳餵哺的嬰兒比率，由2019年的4.4%上升至2021年的24.7%。

母乳餵哺診所透過連串措施推動母乳餵哺，例如由通過國際認證的母乳餵哺顧問協助母親們解決餵哺時的困難，以及與外科、急症科、新生兒部門、物理治療部加強合作，確保哺乳期間的母親能夠得到所需支援。另外，母乳餵哺診所於今年5月開始推行遙距醫療，向因疫情或其他原因而未能到診所的母親們提供服務。除瑪嘉烈醫院外，伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、威爾斯親王醫院、廣華醫院、東區尤德夫人那打素醫院及屯門醫院早前已獲認證為「愛嬰醫院」。