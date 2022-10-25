香港特產大鼠戊肝　進食飲水防不勝防

本港的新冠疫情未平，猴痘及類鼻疽來襲之際，沉寂一時的大鼠戊型肝炎悄悄重臨，今年短短半年內已發生2宗，兩名患者分別在5月及9月染疫，包括一名住在大埔的55歲長期病患男子。由2018年至今本港累積的大鼠戊肝個案冠絕全球，佔全球18宗的17宗。而能夠傳播此病毒的老鼠在港有增無減，老鼠一般在夜間行動，惟近日本報報道的屯門蝴蝶邨30鼠在公園搶食，以及大埔大元邨花槽「群鼠噬祭品」等，碩鼠在光天化日下已出動覓食，鼠患的猖獗程度令人咋舌，情況不容忽視；而市民若使用及飲用老鼠「躝」過的食具及汽水罐，更隨時會中招，因此務必要注意衞生。

本港過去半年錄得2宗大鼠戊肝個案，其中一宗在今年5月於大埔發生，涉及一名居於大埔圍頭村、有長期病患的55歲男子，他到威爾斯親王醫院進行治療期間，曾出現肝功能異常，情況穩定。衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。

另一宗個案發生在9月，一名居住於天水圍、有長期病患的26歲男子在葛量洪醫院查出感染大鼠戊型肝炎，為今年第二宗。全球現時有18宗大鼠戊肝個案，其中一宗發生在加拿大，其餘17宗個案都在本港發生，單是2020年一年內就出現7宗個案。

目前發生的大鼠戊肝個案都未能確定有關感染的源頭及途徑，有可能是經進食或飲用過齧齒類動物及其排泄物污染的食物或飲品。政府的衞生防護中心就呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。有嚴重長期病患的長者、懷孕婦女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者等屬高危人士，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，患上大鼠戊肝與一般肝炎相若，病徵包括發燒、疲倦及食欲不振等，部分人會有黃膽症，通常長期病患者會較易受感染，他們必須留意身邊環境，保持清潔衞生。家庭醫生關嘉美就認為，市民要留意水源及食物安全，老鼠爬過或接觸過的水或食物都有機會帶病毒，進食時要徹底煮熟，免疫力弱者避免進食半生熟的切雞，或魚生等生冷食物。