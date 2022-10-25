碩鼠大埔四圍躝　鼠患指數竟「清零」

本港多區鼠患嚴重，政府平均花逾萬元捉一隻老鼠，以至各種滅鼠方式均成效不彰，一直遭人詬病。過往不時出現群鼠出動覓食及在後巷開派對的駭人畫面，而今年出現大鼠戊肝個案的大埔區，亦連番現鼠蹤。不過，食環署的鼠患參考指數卻指大埔的鼠患為0%，有專家質疑數據不反映事實，老鼠神出鬼沒，若只監察一兩條街道作用有限。

根據食環署數據鼠患參考指數，全港50個監察地點中，指數最高的是黃大仙區的大有街，高達14.5%。而大埔廣福道及安埔路兩個監察地點均為0%，而去年全年數據就是3.6%。不過，被鼠患指數被「清零」的大埔區，近期卻被市民連番直擊老鼠出沒場面，除了「新鮮出爐」的大元邨花槽群鼠食祭品之外，其中今年6月，大元邨泰欣樓地下垃圾房外，多隻老鼠聯群結隊，呼朋引伴，出動覓食，引起街坊關注。而大埔多個地點都是知名的老鼠樂園，過往大埔墟街市及大元街市亦多次現鼠蹤，早前亦有網民在「大埔tai po群組」上載老鼠在某間食肆吃自助餐的片段，嚇煞市民，估計被老鼠「光顧」的食肆亦在大埔區。

香港蟲害管理學會主席陳澤森指，鼠患指數是食環署自欺欺人的做法，0%不代表沒有老鼠，監察點只有兩個，若恒常不變，根本不能代表整個地區，認為該指數的調查不夠全面，除了要不時更換地點外，亦要增加監察點，「廣福道冇老鼠唔代表街市冇，但你唔去睇街市又有咩用？」